Bayers Schwächephase : So reicht es nicht für die Königsklasse

Meinung Leverkusen Bayer Leverkusen hat sich durch schwache Leistungen um seine gute Ausgangslage in der Tabelle gebracht – und die Konkurrenz punktet beständig. Gelingt nicht schnell die Trendwende, sind auch die letzten Saisonziele in Gefahr, meint unser Autor.

Wirklich freuen konnte sich über das späte 1:1 am Sonntag in Augsburg niemand unter dem Bayer-Kreuz. Nur mit Ach und Krach gelang es der Werkself, die wettbewerbsübergreifend fünfte Auswärtsniederlage in Serie abzuwenden. Wie so oft seit dem Jahreswechsel blieben die Leverkusener Profis über 90 Minuten unter ihren Möglichkeiten. Die Abwehr erwies sich als abermals anfällig, das Mittelfeld spielte ideenbefreit und der Sturm inklusive der Flügelangreifer war harmlos. Dass in Edmond Tapsoba ein Abwehrspieler zum Ausgleich traf, war bezeichnend.

Nur zwei Siege hat die Mannschaft von Trainer Peter Bosz in den vergangenen zehn Liga-Spielen gesammelt. Mit fünf Punkten aus fünf Partien in der zweiten Saisonhälfte liegt Bayer in der Rückrundentabelle sogar hinter dem abstiegsbedrohten Rivalen aus Köln. Sollte es Bayer nicht gelingen, schnell Ergebnisse einzufahren, drohen auch die nach der Pokal-Blamage in Essen übriggebliebenen Saisonziele in weite Ferne zu rücken. Am Donnerstag muss das Team in der Europa League gegen Bern ein 3:4 aufholen und in der Liga zieht die Konkurrenz allmählich davon.