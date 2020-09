Verstärkung gesucht : So plant Bayer 04 mit den Havertz-Millionen

Leverkusen Der Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea hat frisches Geld in die Kassen von Bayer Leverkusen gespült. Mindestens ein Stürmer sowie ein Rechtsverteidiger sollen noch kommen.

Kai Havertz grüßt bereits breit grinsend von der Stamford Bridge, Kevin Volland sendet sonnige Fan-Grüße aus dem Fürstentum: In den vergangenen Tagen haben zwei der prägenden Gesichter der vergangenen Spielzeiten dem Werksklub den Rücken gekehrt. Havertz hat sich wie erwartet dem englischen Spitzenteam FC Chelsea angeschlossen und Vize-Kapitän Volland der von Niko Kovac trainierten AS Monaco.

Das „Schmerzensgeld“, das Bayer 04 für ihre beiden erfolgreichsten Scorer erhält, kann sich indes sehen lassen. Für Havertz erhält Leverkusen eine Rekordablöse von rund 80 Millionen Euro, bis zu 20 Millionen Euro könnten durch Bonuszahlungen hinzukommen. Für Volland, dessen Vertrag im kommenden Sommer endete, überweist der französische Erstligist aus Monaco Bayer 04 bis zu 15 Millionen Euro. Bleibt die Frage: Was stellt der Werksklub mit dem Geld an?

Trainer Peter Bosz machte nach dem 1:1 am Freitag im Test gegen RSC Anderlecht noch einmal deutlich, dass die Mannschaft Verstärkung benötigt. Oberste Priorität hat dabei die Verpflichtung eines neues Angreifers. Mit Patrik Schick und der AS Rom, die die Transferrechte am Tschechen hält, soll sich Bayer 04 bereits geeinigt haben. Dass der 24-Jährige weiß, wo das Tor steht, hat er mit zehn Treffern in 22 Bundesliga-Einsätzen vergangene Saison für RB Leipzig unter Beweis gestellt. Seine Dienste wird sich Leverkusen rund 25 Millionen Euro kosten lassen, noch Anfang dieser Woche soll die Verpflichtung offiziell werden. Nach einem Corona-Kontakt innerhalb der tschechischen Nationalelf befindet sich Schick derzeit aber noch bis diesen Montag in Quarantäne.