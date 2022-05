Ein Titel : So lief die Saison für die Abgänge von Bayer 04

So lief die Saison für die Abgänge von Bayer 04

Der Ex-Leverkusener und jetzige Profi des FC Everton, Demarai Gray, ist vor Gabriel Martinelli (l.) vom FC Arsenal am Ball. Foto: AP/David Cliff

Leverkusen Im vergangenen Sommer haben mehrere Profis Bayer 04 Leverkusen verlassen. Wir werfen einen Blick darauf, wie sich Leon Bailey, Wendell und Co. bei ihren neuen Klubs bisher geschlagen haben.

Mehr als 32 Millionen Euro ließ sich Aston Villa die Dienste von Leon Bailey vor der nun beendeten Saison in der Premier League kosten. Rentiert hat sich die Investition des Klubs aus Birmingham bisher nicht: Der ehemalige Leverkusener, der in der Spielzeit zuvor noch Topscorer beim Werksklub war, hatte mit vielen kleineren Verletzungen zu kämpfen, absolvierte lediglich 18 Partien für den Tabellen-14., in denen er nur ein Tor schoss und zwei vorbereitete.