Juli: Gerardo Seoane tritt seinen Posten als Trainer der Werkself an. Der Schweizer kommt von den Young Boys Bern, wo er in den Vorjahren erfolgreich arbeitete, drei Meistertitel sowie den Pokal gewann – und im Februar Bayer in der Zwischenrunde der Europa League aus dem Turnier warf. Etwa zwei Wochen nach seinem ersten Arbeitstag in Leverkusen geht es für ihn und sein neues Team ins Trainingslager nach Zell am See in Österreich.