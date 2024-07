Bayer Leverkusen legt los So lief das erste Training der Werkself

Der Boom rund um Bayer Leverkusen zeigt sich auf vielen Ebenen. Es gibt erstmals eine Warteliste für Dauerkarten, die Mitgliederzahlen steigen in ungeahnte Höhen, das Interesse an der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ist nach dem Double größer denn je. Das war auch bei der ersten Einheit in diesem Sommer zu sehen. Rund 500 Fans kamen an den Rasenplatz an der BayArena, die Profis nahmen sich nach den schweißtreibenden Übungen bei strahlendem Sonnenschein Zeit, um Autogramm- und Selfiewünsche zu erfüllen. So lief der Start in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2024/25.