Bayers Fußballjahr So lief 2023 für die Werkself

Februar

Nach Niederlagen in der Liga in Augsburg (0:1) und in der BayArena gegen Mainz (2:3) sollte das Rückspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale in Monaco einen Wendepunkt in der bis dahin enttäuschenden Saison bedeuten. Im Fürstentum feierte die Werkself einen emotionalen 5:3-Triumph im Elfmeterschießen und das damit verbundene Weiterkommen. In den darauffolgenden 13 Partien blieb Leverkusen ungeschlagen.