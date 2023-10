15 Leverkusener unterwegs So läuft es für Bayers Nationalspieler

Deutschland In Florian Wirtz, Jonas Hofmann, Robert Andrich und Jonathan Tah steht aktuell ein Quartett aus Leverkusen im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Im ersten Spiel unter der Regie des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann setzte sich die DFB-Elf mit 3:1 gegen Gastgeber USA durch. In East Hartford standen Tah und Wirtz in der Startelf. Ersterer spielte durch, sein Teamkollege war für etwas mehr als eine Stunde dabei. Für ihn kam der ehemalige Werkself-Profi Kai Havertz in die Partie. Hofmann und Andrich blieben indes auf der Ersatzbank. Weiter geht es für Deutschland mit dem Spiel gegen Mexiko am Mittwoch (2 Uhr MEZ).