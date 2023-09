Start in die EM-Saison So kann der DFB vom Werksklub lernen

Zum Start in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land empfängt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an diesem Samstag (20.45 Uhr) in Wolfsburg Japan. Am Dienstag trifft sie dann in Dortmund auf Vize-Weltmeister Frankreich. Und auch wenn es in den beiden ersten Tests der neuen Saison für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick, zu der in Florian Wirtz, Jonas Hofmann und Jonathan Tah seit langer Zeit wieder drei Leverkusener Profis gehören, nicht um Punkte geht, steht für sie viel auf dem Spiel. Schließlich hat sie im Kalenderjahr 2023 bislang erst eine von fünf Partien gewonnen und dabei teils erschreckend schwache Auftritte gezeigt.