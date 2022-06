Offene Personalfragen : So ist der Stand der Kaderplanung bei Bayer

Leverkusen Die Transferphase verläuft bislang ruhig unter dem Bayer-Kreuz. Sportdirektor Simon Rolfes äußert sich zu der Zukunft von Moussa Diaby, Lukas Hradecky, Lucas Alario, Charles Aránguiz und Daley Sinkgraven.

Zuerst überraschte der Werksklub mit der vorzeitigen Verlängerung des Vertrags von Patrik Schick , dann machte Bayer 04 die Verpflichtung von Stürmer Adam Hlozek offiziell. Was weitere Verlängerungen, Zu- oder Abgänge betrifft, hat sich seither wenig getan. Hinter den Kulissen wird jedoch weiter am Kader für die neue Saison gebastelt.

Priorität dürfte dabei die Verlängerung mit Lukas Hradecky haben. Der Kapitän geht in sein letztes Vertragsjahr. „Es gab Gespräche mit Lukas und seinem Vater, aber eine finale Entscheidung ist noch nicht getroffen. Auch in Mexiko haben wir noch einmal miteinander gesprochen“, sagt Sportdirektor Simon Rolfes. Ebenfalls nur noch ein Jahr Vertrag in Leverkusen hat der ehemalige Spielführer Charles Aránguiz. An ihm soll sein brasilianischer Ex-Klub SC Internacional Porto Alegre interessiert sein. Rolfes: „Der Plan ist, dass er auch kommende Saison da ist.“