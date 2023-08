Bayers Wechselkandidaten So ist der Stand bei Amiri und Co.

Bei Sardar Azmoun galt lange der AC Mailand als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung des Angreifers. Jetzt hat allerdings offenbar ein anderer italienischer Klub das Rennen um die Dienste des 28-Jährigen für sich entschieden: die AS Rom. Bayers Halbfinalgegner in der vergangenen Europa-League-Saison strebt eine Leihe des iranischen Nationalstürmers an – wohl inklusive einer vertraglich festgehaltenen Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro. Seit seinem Wechsel im Frühjahr 2022 aus St. Petersburg unters Bayer-Kreuz hatte Azmoun immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Aktuell fehlt er seit rund einem Monat aufgrund einer Muskelverletzung.