Pentz, Bravo und Azmoun So ist der Stand bei Bayers Leihspielern

Azmoun kam in 29 Partien für die AS Rom zum Einsatz, erzielte drei Tore und bereitete vier weitere vor – eines davon beim 2:2 im Halbfinal-Rückspiel der Europa League in der BayArena. Der Marktwert des iranischen Nationalstürmers ist in den vergangenen Jahren gesunken, Interessenten gibt es aber. Allen voran Olympique Lyon und der FC Sevilla denken wohl über eine Verpflichtung nach, wobei die Spanier als Favorit gelten. Der noch bis 2027 in Leverkusen unter Vertrag stehende Angreifer wurde zuletzt auch mit Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht. Der ehemalige Roma-Coach und Startrainer José Mourinho, der inzwischen in der Türkei übernommen hat, betonte allerdings, dass er keine Ex-Spieler nach Istanbul holen werde.