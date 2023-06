Verkauf von Diaby und Frimpong? So groß kann Bayers Umbruch ausfallen

Auch bei einer Verpflichtung von Leverkusens Shootingstar Frimpong müsste der aufnehmende Klub tief in die Taschen greifen. Der Rechtsverteidiger hat seinen Marktwert in den vergangenen Jahren stetig gesteigert. Inzwischen wird er als einer der wertvollsten Rechtsverteidiger der Welt gehandelt. Eine Summe von 40 Millionen Euro aufwärts könnte ein Transfer der niederländischen WM-Fahrers Bayer bringen. 2021 hatten die Leverkusener lediglich rund elf Millionen Euro für den in Amsterdam geborenen Profi an Celtic Glasgow überwiesen.