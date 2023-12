Bayers Profis in der Winterpause So feiert die Werkself Weihnachten

Als das letzte Spiel des Jahres abgepfiffen war, wurde es dunkel in der BayArena. Die Fans der Werkself verwandelten mit ihren Handylampen die Zuschauerränge in ein Lichtermeer, am Mittelkreis stand der Jugendchor St. Stephan. Nach dem US-Weihnachtsklassiker „Jingle Bells“ gab es „Feliz Navidad“ zu hören – der spanischsprachige Evergreen zum Fest. Trainer Xabi Alonso war sichtlich gerührt von der Szenerie. Anschließend sprach er von der „total verdienten Pause“ für seine Spieler, die ungeschlagen ins neue Jahr gehen. Er selbst, verriet der Spanier, werde über die Feiertage ebenfalls ein bisschen abschalten. „Ich genieße diese Pause mit Familie und Freunden. Wir brauchen jetzt die Zeit nach dieser intensiven Phase.“ 16 Nationen sind im Kader der Werkself vertreten – und auch bei Weihnachten gilt: andere Länder, andere Sitten. Wir stellen fünf davon vor.



Argentinien Während in Deutschland Winterjacken angesagt sind, werden im Heimatland von Exequiel Palacios die Sommerferien eingeläutet. Dem Weltmeister in Bayers Kader gefällt es nach eigenem Bekunden, dass es nun vom rheinländischen Schmuddelwetter ab in die Sonne geht. „Wir sind in den freien Tagen dann tatsächlich auch immer im Pool. Außerdem tanzen und feiern wir viel zusammen, auch wenn es keine typischen Weihnachtslieder gibt“, lässt sich der Mittelfeldspieler auf der Internetseite des Werksklubs zitieren. Dazu gebe es gutes Essen von der Großmutter – „vor allem sehr leckere Empanadas. Das sind gefüllte Teigtaschen. Außerdem grillen wir gern.“ Geschenke fallen indes eher bescheiden aus, denn das Größte sei, dass alle beisammen seien.