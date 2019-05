Leverkusens Sportdirektor : Rolfes stimmt Bayer auf Kampf um Europa ein

Leverkusen Bayers Sportdirektor Simon Rolfes bescheinigt sowohl Mannschaft als auch Trainer eine „gute Entwicklung“ in der Rückrunde. Diese soll im Ideallfall am Sonntag mit einem Sieg gegen Frankfurt fortgesetzt werden.

Seit Dezember ist Simon Rolfes Sportdirektor von Bayer 04. In seinen ersten Monaten im Amt ist bereits viel unter dem Bayer-Kreuz passiert: Die Werkself hat in Peter Bosz einen neuen Tainer bekommen, den Rekordmeister FC Bayern München vor eigenem Publikum mit 3:1 geschlagen, sich im Pokal beim Zweitligisten aus Heidenheim blamiert und eine Niederlagenserie von drei Spielen hinnehmen müssen. Inzwischen ist die Mannschaft jedoch wieder auf Kurs. Selbst die Champions League wäre mit einem Sieg am Sonntag (18 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt in Reichweite.