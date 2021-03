Vor Schalke-Spiel : Simon Rolfes lobt „neue Energie“ im Bayer-Training

Simon Rolfes – hier im Berliner Olympiastadion – ist seit Dezember 2018 Sportdirektor bei Bayer 04. Foto: imago images/Matthias Koch/Matthias Koch via www.imago-images.de

Leverkusen Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes ist zufrieden mit der ersten Trainingswoche unter Neu-Coach Hannes Wolf. Was die Werkself jetzt aber braucht, sind Punkte. Wir blicken auf das Restprogramm.

Acht Spiele bleiben Interimscoach Hannes Wolf, um die Saison der Werkself zu retten – und sich für einen Verbleib in Leverkusen zu empfehlen. In vier von acht Partien geht es für Bayer 04 gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, in drei Begegnungen treten die Rheinländer gegen Konkurrenten im Kampf um den internationalen Wettbewerb an – und die Bayern warten noch auf Leverkusen. Im Fokus der Beteiligten steht zunächst das Duell mit dem designierten Absteiger aus Gelsenkirchen am kommenden Samstag in der BayArena (15.30 Uhr).

Sportdirektor Simon Rolfes ist zufrieden mit dem, was er in den vergangenen Tagen bei den Einheiten auf dem Rasen nahe der BayArena gesehen hat. „Man spürt, dass eine neue Energie auf dem Platz ist“, sagt der 39-Jährige. Trotz der derzeitigen Länderspielpause habe die Mannschaft mit dem neuen Trainerteam auch inhaltlich schon gut arbeiten können. Der Konkurrenzkampf sei zudem neu entfacht. „Einige Spieler, die zuletzt nicht oder weniger gespielt haben, sehen jetzt natürlich ihre Chance.“

Info Acht Spiele in sieben Wochen bis Saisonende Heim Schalke (Sa., 3. April, 15.30 Uhr), Köln (Sa., 10. April, 18.30 Uhr), Frankfurt (Sa., 24. April, 18.30 Uhr), Union Berlin (Sa., 15. Mai, 15.30 Uhr) Auswärts Hoffenheim (Mo., 12. April, 20.30 Uhr), München (Die., 20. April, 20.30 Uhr), Bremen (Sa., 8, Mai, 15.30 Uhr), Dortmund (Sa., 22. Mai, 15.30 Uhr)

Obwohl das Saisonende nur noch rund eineinhalb Monate entfernt ist, will der Ehrenspielführer des Werksklubs noch nicht allzu weit in die Zukunft blicken. „Wichtig ist zunächst, dass wir gegen Schalke eine deutlich bessere Leistung als zuletzt zeigen und die drei Punkte holen“, sagt er. Oberste Priorität habe nun, mit einem Erfolgserlebnis gegen das Tabellenschlusslicht nach der jüngsten Negativserie zurück in die Spur zu finden – „und den aktuellen Europa-League-Platz mit guten Ergebnissen zu festigen.“ Die Königsklasse hat er noch nicht komplett abgeschrieben. „Sollte sich dann im nächsten Schritt noch die Chance ergeben, weiter vorzurücken, werden wir natürlich alles dafür tun.“

Nach der Partie gegen den Letzten geht es für die Werkself beim Elften TSG Hoffenheim in Sinsheim weiter, ehe der abstiegsbedrohte Rivale 1. FC Köln (Tabellen-16.) zum Derby in der BayArena gastiert. „Es sind noch acht Spiele. Das ist rund ein Viertel der Saison“, betont Rolfes. „Wir haben es also selbst in der Hand, die Spielzeit positiv abzuschließen.“

Während die kommenden drei Partien allesamt gegen vermeintlich machbare Gegner stattfinden, muss Bayer in der letzten Englischen Woche dieser Spielzeit nach München, wo der Rekordmeister wartet. Sollten es Wolf und seine Schützlinge bis dahin geschafft haben, den Abwärtstrend zu stoppen, könnten die letzten vier Spieltage dann noch einmal besonders hart umkämpft sein. Schließlich trifft Bayer zum Abschluss auf gleich drei direkte Kontrahenten im Kampf um die internationalen Plätze: Frankfurt, Union Berlin und Dortmund. Lediglich die Partie in Bremen (Tabellen-12.) fällt ein wenig aus der Reihe.

Sieben Punkte trennt die sechstplatzierten Leverkusener von der Eintracht, die den vierten und damit letzten Champions-League-Platz innehat. Sollte Bayer einen Blitzstart unter Wolf hinlegen, könnte das Top-Spiel des 31. Spieltags so etwas wie eine letzte Chance auf die Königsklasse werden. Im Anschluss an die Partie gegen Frankfurt geht es für die Werkself und die Bundesliga in eine kurze Pause: Am Wochenende rund um den 1. Mai ruht der Ball in der Liga und die Pokal-Halbfinals werden ausgetragen.