Neue defensive Identität : Simon Rolfes lobt Entwicklung der Werkself

Leverkusen Bayers Sportdirektor Simon Rolfes hat sich positiv über die neue Defensivstärke der Werkself geäußert. Darüber hinaus erklärte der 38-Jährige, wie Leverkusen den Verlust der Bender-Zwillinge als Identifikationsfiguren auffangen will.

Die späte Niederlage gegen München war auch für die Verantwortlichen von Bayer 04 eine leidvolle Erfahrung. Das ebenso ärgerliche wie vermeidbare 1:2 im letzten Spiel vor der Weihnachtspause ist für Simon Rolfes jedoch kein Grund, lange zu hadern – im Gegenteil. Am Montag, zum Trainingsauftakt der Werkself und dem Start in die Vorbereitung auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr) in Frankfurt, präsentierte sich der Sportdirektor von Bayer 04 schon wieder gutgelaunt und erklärte in einer Medienrunde, warum er mit der Entwicklung der Mannschaft im Kalenderjahr 2020 insgesamt sehr zufrieden ist.