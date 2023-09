„Strafe“ für Bayer-Profi Rolfes glaubt an eine Chance für Frimpong

Die ersten Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA stehen derweil für Weltmeister Exequiel Palacios an. Er spielt mit Argentinien gegen Ecuador (Freitag, 2 Uhr) und in Bolivien (Dienstag, 22 Uhr). Um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht es für Granit Xhaka und seine Schweizer. Sie spielen am Samstag im Kosovo und am Dienstag gegen Andorra (beide 20.45 Uhr).