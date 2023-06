„Er ist schmerzfrei“ Rolfes freut sich über Schicks positive Signale

Zuletzt wurde der 27-jährige Innenverteidiger mit West Ham United in Verbindung gebracht. Der Klub aus London hat die Spielzeit in England auf dem 14. Platz beendet, kämpft allerdings an diesem Mittwoch (21 Uhr) in Prag gegen AC Florenz noch um den Titel in der Conference League. Rolfes hat Verständnis für den Wechselwunsch des Spielers, hätte nach desen starker Rückrunde aber freilich auch nichts gegen einen Verbleib des 16-fachen deutschen Nationalverteidigers. Das sei „natürlich eine gute Option“, denn: „Jona ist ein wichtiger Spieler. Er hat sich im letzten halben Jahr in einigen Bereichen weiterentwickelt. Von der Persönlichkeit ist er einfach ein guter Typ.“ Und: „Jona weiß, welchen Stellenwert er sich hier erarbeitet hat.“