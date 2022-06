Bayers Anfälligkeit : Rolfes will künftig merklich weniger Gegentore sehen

Leverkusen Bayers Sportdirektor Simon Rolfes nennt einen Optimierungsansatz für die neue Saison. Auch bei den Standardsituationen sieht der 40-Jährige noch Luft nach oben – defensiv wie offensiv.

Bereits Ende kommender Woche startet die Werkself mit der obligatorischen Leistungsdiagnostik in die Sommervorbereitung. Am Montag, 27. Juni, präsentiert sich das Team von Bayer 04 dann erstmals den Fans auf dem Rasen. Schon am 9. Juli steht das erste Testspiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg an. Gleichwohl die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen und in Stürmer Adam Hlozek erst ein externer Zugang feststeht, ist sich Sportdirektor Simon Rolfes darüber im Klaren, was kommende Saison besser werden muss: die Abwehrarbeit.