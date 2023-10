Derby in der BayArena Leverkusens Sieg in Molde schärft die Sinne für Köln

Wirklich zufrieden ist die Werkself nicht aus Norwegen zurückgekehrt. „Das darf uns so nicht passieren“, monierte Jonathan Tah nach dem 2:1 (2:0) gegen den Molde FK. Über die zweite Halbzeit werde in der Nachbetrachtung noch ausführlicher zu reden sein, betonte Teamkollege Jonas Hofmann. Mit dem Sieg in der Europa League hat Bayer Leverkusen zwar die Pflichtaufgabe in der Europa League gelöst, doch überzeugend war der Auftritt nicht. Zu sorglos und fahrlässig agierte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, zu nah dran war der Außenseiter an einer kleinen Sensation gegen den Tabellenführer der Bundesliga. Das schärft vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln die Sinne.