Werkself beweist Teamgeist : Bayers Kollektiv funktioniert

Siegtorschütze Patrik Schick (l.) feiert mit seinen Mannschaftkollegen das erlösende Tor in Gladbach. Foto: dpa/Martin Meissner

Leverkusen Allen Widerständen zum Trotz gewinnt die Werkself dank einer von vorne bis hinten geschlossenen Teamleistung in Mönchengladbach. Patrik Schick ist nicht nur wegen seines Tores ein wichtiger Baustein für das Erfolgserlebnis.

Erfolg ist oft ein flüchtiges Phänomen. Bayer Leverkusen hat das in den vergangenen Monaten erlebt. Der einstige Tabellenführer stürzte nach einem Negativlauf ab bis auf Platz sechs, flog blamabel aus dem Pokal sowie der Europa League und stand vor dem Scherbenhaufen einer Saison, die eigentlich extrem vielversprechend begonnen hatte. Die Mannschaft wirkte zuletzt wahlweise verunsichert oder uninspiriert, hinzu kam exorbitantes Pech. Am Samstag fehlten in Mönchengladbach zehn Spieler wegen Verletzungen, Erkrankungen oder Sperren.