Bayer ist nicht zu schlagen Sieg gegen Qarabag gibt Leverkusen weiteren Schub

In der Europa League die Runde der letzten acht Mannschaften zu erreichen, war eine Nervenprobe. Leverkusen lag nach fast 70 Minuten mit 0:2 zurück, drehte dann aber in Überzahl die Partie. Jeremie Frimpong stellte den Anschluss her (72.), Patrik Schick machte mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit das Weiterkommen perfekt (90.+3/90.+7). Es war ein denkwürdiger Abend, der dem souveränen Tabellenführer einen weiteren Schub für den Weg Richtung Meisterschaft geben dürfte. „Der Teamspirit, den wir momentan haben, ist unglaublich. Wir müssen genau so weitermachen“, sagte Matchwinner Schick. „Ich hoffe, dass wir am Ende feiern können.“ Auch Granit Xhaka hob nach dem 37. Saisonspiel ohne Niederlage den besonderen Teamgeist hervor: „Diese Mentalität ist unglaublich. So etwas habe ich selten erlebt.“