Triumph gegen München Bayer setzt ein Ausrufezeichen im Titelkampf

Frimpong stimmte in das Mantra ein, das Alonso, Sportgeschäftsführer Simon Rolfes und jeder Spieler, der vor ein Mikrofon tritt, seit Wochen wiederholen, wenn die M-Frage aufkommt: Es war ein wichtiger Sieg, ja, aber die Saison ist noch lang und es kann viel passieren. Wir schauen von Spiel zu Spiel, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. „Wir können es uns nicht erlauben, zu weit vorauszuschauen“, betonte der erst nach rund einer Stunde eingewechselte Torschütze. Für Selbstgefälligkeit bleibe kein Raum. „Versteht mich nicht falsch: Es ist sehr schön, aber wir müssen konzentriert bleiben und am Ende werden wir sehen, wofür es reicht.“ Was wie ein Zusammenschnitt aus der Phrasenhölle wirkt, ist in diesem Fall tatsächlich Teil der Erfolgsformel.