Bayer-Gerüchtecheck : Schnappt sich Leverkusen Nadiem Amiri?

Nadiem Amiri (in Blau) wird in Leverkusen als möglicher Nachfolger von Julian Brandt gehandelt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Leverkusen In der Bayer-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neusten Transfergeschichten rund um die Werkself. Heute: Nadiem Amiri.

Das Gerücht Laut des „Kicker“ soll Bayer 04 bei der TSG Hoffenheim sein Interesse an Nadiem Amiri hinterlegt haben. Den Berichten zufolge könnte der Mittelfeldspieler für die vertraglich fixierte Ablöse von etwa 15 Millionen Euro den Verein wechseln. Das Arbeitspapier des 22-Jährigen endet 2020. Doch Bayer 04 ist nicht der einzige Interessent. Auch der VfL Wolfsburg sowie italienische und englische Klubs sollen ein Auge auf den U21-Nationalspieler geworfen haben. Zudem ist auch nach wie vor eine Vertragsverlängerung in Hoffenheim denkbar.

Die Situation Amiri verpasste beinahe die komplette Hinrunde aufgrund eines Ermüdungsbruches im Mittelfuß und kam erst in der zweiten Saisonhälfte vermehrt zum Einsatz. In der Liga kam er auf 13 Einsätze, drei Tore und zwei Vorlagen. Im Spiel gegen Werder Bremen am vorletzten Spieltag zog er sich einen Außenbandriss im linken Knöchel zu fällt mehrere Wochen aus. Sein Ziel ist die U21-EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni). Er ist für den vorläufigen Kader von Auswahltrainer Stefan Kunz nominiert. Amiris Teilnahme an der „Mission Titelverteidigung“ hängt indes von seinem Heilungsverlauf ab.