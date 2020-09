Bayer-Gerüchtecheck : Schnappt sich die Werkself Sead Kolasinac?

Leverkusen In der Bayer-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neusten Transfergeschichten rund um die Werkself. Heute: Sead Kolasinac vom FC Arsenal.

Durch den Abgang von Kevin Volland und Kai Havertz ist die Gruppe der Linksfüßer unter dem Bayer-Kreuz deutlich kleiner geworden. In Moussa Diaby, Leon Bailey, Wendell, Daley Sinkgraven und Kerem Demirbay sind aktuell nur noch fünf der 25 Kaderspieler mit Links besser als mit Rechts. Das könnte sich schon bald ändern. Denn in Sead Kolasinac steht angeblich ein Profi auf der Wunschliste der Leverkusener, der in vielerlei Hinsicht in das Anforderungsprofil passt – nicht nur, weil er ein Linksfuß ist.

Die Situation Nach seinem ablösefreien Wechsel 2017 aus Gelsenkirchen in die Weltmetropole London hat sich der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas (31 Länderspiele) auch in England einen Namen als knallharter Verteidiger gemacht. 105 Spiele, fünf Tore und 15 Vorlagen zeugen davon, dass sich Kolasinac in der Premier League durchgesetzt hat. Seinen Stammplatz in Arsenals Abwehrkette hat er jedoch vergangene Spielzeit abgeben müssen. Dem Vernehmen nach wünscht er sich eine Rückkehr nach Deutschland. Dafür wäre er wohl auch bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen. In London verdient er kolportierte neun Millionen Euro im Jahr. Klar ist aber auch, dass Leverkusen mehr zahlen könnte als die finanziell angeschlagenen „Königsblauen“. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft noch bis 2022.