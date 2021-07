Bayer-Gerüchtecheck : Schnappt sich der Werksklub Ozan Kabak?

Leverkusen In Bayers Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um die Werkself. Heute: Ozan Kabak vom FC Schalke 04.

Das Gerücht Nach dem Abstieg des FC Schalke haben fast alle Spieler die Königsblauen verlassen, ein kompletter Neuanfang soll her und auch Kabak den Verein verlassen. „Stand jetzt sehe ich keine Möglichkeit, dass Ozan auf Schalke bleibt. Wir gehen ganz klar von einem Verkauf aus“, sagte S04-Sportdirektor Rouven Schröder dem „Kicker“. Die Ablöse für den türkischen Nationalspieler soll bei rund 15 Millionen Euro liegen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, ist offenbar auch Bayer 04 an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert.

Die Situation Die Gelsenkirchener sind angesichts der finanziellen Schieflage, in der sie unter anderem durch den Abstieg geraten sind, auf den Verkauf ihres wertvollsten Spielers angewiesen und auch Kabak selbst möchte wechseln. Der 21-Jährige war 2019 für 15 Millionen Euro vom damaligen Absteiger VfB Stuttgart zum Revierklub gewechselt, überzeugte allerdings nur in den ersten Monaten bei seinem neuen Team. In der Abstiegssaison gab er wie das gesamte Schalker Team eine unglückliche Figur ab und wurde im Januar nach England zu Jürgen Klopp und Liverpool transferiert. Als Leihspieler absolvierte Kabak in diesem Kalenderjahr neun Premier-League-Spiele für den Klub aus dem Nordwesten Englands. Doch auch dabei überzeugte er nur bedingt. Auf die im Leihvertrag verankerte Kaufoption von rund 20 Millionen Euro verzichtete Liverpool.