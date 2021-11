1:0 gegen Bochum : Bayer 04 beendet Sieglos-Serie

Leverkusen Bayer Leverkusen hat zum ersten Mal seit Anfang Oktober einen Sieg in der Bundesliga gefeiert. Am Samstag bezwang die Werkself den Aufsteiger VfL Bochum dank eines frühen Treffers von Amine Adli mit 1:0.

Im Vorfeld der Partie hatte Bayers Trainer Gerardo Seoane den Fans aus Leverkusen Hoffnung gemacht, dass Florian Wirtz, Charles Aránguiz, Karim Bellarabi und unter Umständen auch Patrik Schick nach ihren Verletzungen gegen den Aufsteiger aus Bochum zurückkehren könnten. Als die Aufstellungen am Samstagmittag bekannt wurden, fehlten die Profis mit Ausnahme von Wirtz jedoch allesamt. Die Entscheidung, sie noch nicht einzusetzen, dürfte Seoane auch mit Blick aufs Restprogramm der Rheinländer bis Weihnachten getroffen habe: Für Bayer stehen noch sieben weitere Pflichtspiele in diesem Jahr an.

Der Gast aus Bochum setzte das erste Ausrufezeichen in der mit 22.538 Zuschauern gefüllten BayArena. Nach zwei Minuten schoss Elvis Rexhbecaj den Ball aus der Distanz an den Außenpfosten. Der Führungstreffer fiel kurz darauf dann auf der anderen Seite. Nach einer zielgenauen Flanke von Jeremie Frimpong köpfte Amine Adli in Richtung des Bochumer Tors, wo Keeper Manuel Riemann den Ball erst hinter der Linie parieren konnte. 1:0 für die Werkself (3.).

In weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Hausherren zu guten Gelegenheiten, den Vorsprung komfortabler zu gestalten. Allen voran Youngster Wirtz hatte das 2:0 auf dem Fuß. Der 18-Jährige vergab aber nach toller Flanke des starken Robert Andrich zunächst mit dem Kopf (16.). Dann zielte er bei seiner Chance nach Zuspiel von Daley Sinkgraven knapp am Tor vorbei (39.). Auch Sinkgraven verbuchte noch eine gute Gelegenheit, dieses Mal nach Vorarbeit durch Wirtz (42.).

Es war jedoch keinesfalls so, dass Bochum ohne Chance war. Nach einem missratenen Eckball von Kerem Demirbay direkt in die Füße von Christopher Antwi-Adjei konterte die Elf von Trainer Thomas Reis stark und kam durch Takuma Asano auch zu einem Abschluss. Erst eine beherzte Grätsche von Jonathan Tah entschärfte die Situation (26.). Der deutsche Nationalverteidiger hatte kurz vor der Pause zudem Glück, dass sein Tritt in die Hacken von Antwi-Adjei im Strafraum keinen Elfmeter zur Folge hatte – auch nach Videoüberprüfung nicht (43.).

Bochum witterte seine Chance auf mindestens einen Zähler und kam mit viel Elan aus der Pause. Die größte Chance auf das erste Tor im zweiten Abschnitt hatte aber zunächst die Werkself. Am Ende eines Sprints über den halben Platz fehlte Wirtz bei seinem Abschluss allerdings die Kraft (57.). Bochum durfte also weiter hoffen und brachte den Werksklub, angetrieben von mehreren Tausend mitgereisten VfL-Anhängern, ein ums andere Mal in Verlegenheit, allerdings ohne sich mit einem Tor zu belohnen. Auch der eingewechselte Bayer-Angreifer Paulinho änderte nichts mehr am Ergebnis: Er scheiterte freistehend vor Riemann (77.).