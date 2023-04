Serie von Königsblau reißt Bayers individuelle Klasse ist zu viel für Schalke

Dass die Mannschaft des FC Schalke in diesen Tagen kaum mehr mit der zu vergleichen ist, die in der Hinrunde Spiel um Spiel verlor, dürfte den Leverkusenern bereits vor dem Anpfiff in Gelsenkirchen klar gewesen sein. Und tatsächlich stellten die in der Rückrunde bis dato noch unbesiegten Königsblauen die Werkself in der ersten Halbzeit vor Schwierigkeiten.