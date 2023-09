Mit zwei Startelf-Debütanten Werkself testet erfolgreich gegen Aachen

Die neue Kaderbreite ist in dieser Saison ein Pfund, mit dem Bayer wuchern kann. Davon durften sich die 500 Zuschauer am Donnerstagvormittag beim Testspiel im Ulrich-Haberland-Stadion gegen Alemannia Aachen ein Bild machen. Ohne 15 Nationalspieler angetreten, zeigte die mit Talenten aus der eigenen U19 und U17 aufgefüllte Werkself, dass sie auch so vergleichsweise mühelos gegen einen Regionalligisten bestehen kann. Unterm Strich stand ein ungefährdeter 4:2 (4:0)-Erfolg.