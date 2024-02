Werkself muss nach Köln Bayer schärft den Fokus für die Derbywoche

Am Wochenende hat sich ein bemerkenswertes Ereignis bei Bayer Leverkusen gejährt. Am 23. Februar 2023 gewann die Werkself nach Elfmeterschießen bei der AS Monaco und zog ins Achtelfinale der Europa League ein. Rückblickend wirkt das Erfolgserlebnis nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel wie eine Art Initialzündung. Seitdem hat die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nur noch drei von bis heute 53 Pflichtspielen verloren: Im Halbfinale der Europa League bei der AS Rom (0:1), am letzten Spieltag der Vorsaison beim VfL Bochum (0:3) – und dann ist da noch das 1:2 gegen den 1. FC Köln im eigenen Stadion.