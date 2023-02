1:1 im Breisgau Leverkusen und Freiburg teilen sich die Punkte

Das Weiterkommen in der Europa League hatte seinen Tribut gefordert. Nach 120 aufreibenden Minuten plus Elfmeterschießen wenige Tage zuvor in Monaco musste Bayers Trainer Xabi Alonso genau abwägen, welche Profis er beim Gastspiel seiner Leverkusener in Freiburg von Beginn an aufstellen sollte. Am Ende nahm der Spanier insgesamt vier Veränderungen vor. Unter anderem Florian Wirtz nahm zunächst auf der Bank Platz. „Wir haben auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit gute Optionen zum Wechseln“, sagte der 41-jährige kurz vor dem Anpfiff.