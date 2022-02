Bayers neuer Stürmer : Azmoun landet am Donnerstag in Deutschland

Sardar Azmoun (l.) bei einem Champions-League-Spiel mit seinem Ex-Klub Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig. Foto: AP/Dmitri Lovetsky

Leverkusen Bayer Leverkusens einziger Winterzugang Sardar Azmoun hat alle Formalitäten geklärt und wird am Donnerstag in Leverkusen erwartet. Dass er schon im Spiel am Sonntag bei Borussia Dortmund im Kader steht, glaubt Sportdirektor Simon Rolfes indes nicht.

In einer Medienrunde am Mittwoch hat sich Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes zur Ankunft von Sardar Azmoun in Leverkusen geäußert. „Er hat das Visum in Teheran bekommen, wird sich in den Flieger setzen und morgen Mittag in Deutschland ankommen“, sagte der 40-Jährige. Dass der iranische Nationalstürmer schon jetzt und nicht wie zunächst vereinbart im Sommer unter dem Bayer-Kreuz aufschlägt, wertet Rolfes freilich als förderlich für die Integration. Rund zwei Millionen Euro Ablöse überweist Leverkusen an Zenit. „Sardar Azmoun ist eine wunderbare Erweiterung unserer Qualitäten.“

Zwei Jahre standen der Werksklub und der 27-Jährige Rolfes zufolge bereits in Kontakt. 2021 wäre es offenbar schon fast zu einer Verpflichtung des torgefährlichen Angreifers gekommen, doch der Transfer sei „aus verschiedenen Gründen“ nicht realisieren gewesen – vor allem aber wohl, weil Bayer eine zu dem Zeitpunkt deutlich höhere Ablöse hätte zahlen müssen. „Er war aber immer motiviert, nach Leverkusen zu wechseln.

Rolfes sieht den Iraner nicht als Ersatz für Top-Stürmer Patrik Schick, der in 17 Spielen bereits 18 Mal in dieser Bundesliga-Saison für die Werkself erfolgreich war. „Patrik Schick und auch Lucas Alario sind klassische Neuner, die beide mit Sardar Azmoun harmonieren können.“ Nun gehe es darum, dass sich Azmoun an die physische Spielweise in der Liga gewöhne, auch, da er zuletzt mit einer Corona-Infektion und kleineren Verletzungen zu kämpfen hatte. „In den nächsten Tagen und Wochen werden wir ihn aufbauen und ins Team integrieren. Mit seinen Qualitäten wird er gerade mit Blick auf die Englischen Wochen und die entscheidenden Spiele am Ende der Saison eine große Unterstützung sein. Sardar ist variabel, kann auch auf dem Flügel oder als hängende Spitze spielen. Es gibt viele Optionen.“

Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert Leverkusen im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund. Dass Azmoun schon dann eine Option für Trainer Gerardo Seoane ist, nimmt Rolfes nicht an. „Wir werden ihn nach seiner Ankunft noch einmal komplett durchchecken und auch seinen Leistungsstand überprüfen. Eine exakte Prognose zu treffen, ist schwer. Dass er schon im Kader für das Dortmund-Spiel steht, glaube ich im Moment nicht.“