Iraner kommt sofort : Sardar Azmoun ist der indirekte Amiri-Ersatz

Sardar Azmoun treibt den Ball vor sich her. Foto: imago images/MB Media

Leverkusen Zenit St. Petersburg und Bayer 04 Leverkusen geben den vorgezogenen Wechsel von Sardar Azmoun bekannt. Weitere Zugänge sind unwahrscheinlich.

Die Nachricht kam nicht überraschend. Eigentlich sollte Sardar Azmoun im Sommer ablösefrei von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen wechseln. Am Sonntagnachmittag gab der russische Meister bekannt, dass der Wechsel vorgezogen wird. Nur eine Stunde später vermeldete auch Bayer 04 die sofortige Verpflichtung des 27-Jährigen. Für den Angreifer dürfte eine Summe im unteren einstelligen Millionenbereich an Zenit geflossen sein, dafür erhält Bayer seinen Wunschspieler ein halbes Jahr früher als geplant. Der Mittelstürmer kann auch als hängende Spitze eingesetzt werden und zur Not im offensiven Mittelfeld spielen.

Diese Polyvalenz dürfte für den Werksklub ein Grund gewesen sein, den Wechsel doch noch im Winter zu forcieren. Denn am Samstag gab Bayer Leverkusen bekannt, dass Nadiem Amiri auf Leihbasis zum CFC Genua wechselt. Der 25-Jährige war mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden, unter Trainer Gerardo Seoane spielte er nur eine Nebenrolle. „Deswegen verstehen wir seine Wechselambitionen und wünschen ihm viel Erfolg in der Serie A“, erklärte Bayers Sportdirektor Simon Rolfes in der knappen Mitteilung des Vereins.

INFO Burkina Faso und Tapsoba stehen im Halbfinale Erfolg Bayers Innenverteidiger Edmond Taspoba hat mit Burkina Faso das Halbfinale des Africa-Cups am 2.Februar erreicht – durch einen 1:0-Sieg gegen den klaren Favoriten Tunesien. Aus Nicht mehr dabei ist hingegen Odilon Kossounou, der sich mit der Elfenbeinküste bereits im Achtelfinale 4:5 (0:0) nach Elfmeterschießen Ägypten geschlagen geben musste. Eingesetzt wurde er in dem K.o.-Spiel nicht.

In dem Deal soll eine Kaufpflicht über knapp neun Millionen Euro verankert sein, falls Genua die Klasse hält. Das wäre in etwa die Summe, die der Werksklub im Sommer 2019 für Amiri an die TSG Hoffenheim überwiesen hat. Sportgeschäftsführer Rudi Völler hatte zuletzt betont, dass Bayer etwaige Abgänge kompensieren wolle – mit Ausnahme von Panagiotis Retsos, der sich unlängst ablösefrei Hellas Verona angeschlossen hat.

Ein anderer Grund für den vorgezogenen Transfer dürfte sein, dass Azmoun bei Zenit in Ungnade gefallen ist. Weil er für die Vertragsunterzeichnung mit Bayer in Dubai ohne Absprache mit dem Klub das Trainingslager in dem Emirat verließ, wollte St. Petersburg Azmoun am liebsten sofort abgeben. Zudem soll Zenit in Yuri Alberto von Porto Alegre Ersatz gefunden haben.

„Wir sind froh über die konstruktive Einigung mit Zenit – und darüber, dass wir nun frühzeitig auf Sardars Qualitäten setzen können. Er wird unser Offensivspiel bereichern und unseren sehr guten Kader noch einmal deutlich aufwerten“, betonte Rolfes in der offiziellen Mitteilung des Klubs am Sonntag.

Dass der Stürmer schon im Winter nach Leverkusen kommt, macht allerdings nicht den Weg frei für einen Wechsel von Lucas Alario. Hertha BSC und Eintracht Frankfurt hatten wohl Interesse an einer Leihe des Argentiniers, doch die ist vom Tisch, um die Breite des Kaders zu erhalten. Im Sommer kann der 29-Jährige aber dem Vernehmen nach für die festgeschriebene Ablöse von acht Millionen Euro gehen.