Bayers Stürmer ist zurück Azmoun hinterlässt einen guten ersten Eindruck bei Alonso

Sein letztes Spiel für die Werkself hatte der Anfang des Jahres von Zenit St. Petersburg unters Bayer-Kreuz gewechselte Angreifer im September beim 0:4 in München gemacht. Wenige Tage später zog er sich dann beim Aufwärmen vor dem Champions-League-Spiel beim FC Porto einen Faserriss in der rechten Wade zu. Zwar schaffte es Azmoun noch rechtzeitig in den iranischen WM-Kader und absolvierte beim Turnier in Katar auch alle drei Vorrundenpartien. Ein Treffer blieb ihm allerdings wie schon vier Jahre zuvor bei seiner ersten WM-Teilnahme verwehrt.