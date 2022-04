Erstes Tor, erste Vorlage : Azmoun bringt Bayer die Kreativität zurück

Leverkusen Bayer Leverkusens Winterzugang war beim 4:1 in Fürth der beste Mann auf dem Platz. Trainer Gerardo Seoane lobt den Iraner, betont aber auch, dass die Umstellung mit ihm in der Offensive ein Risiko ist.

Sardar Azmoun war sich nach dem 4:1-Sieg in Fürth sehr sicher. Nächste Saison, betonte der 27-Jährige, werde Bayer Leverkusen in der Champions League spielen: „Alle Spieler und der Staff sind unglaublich gut. Wir werden dabei sein.“ Drei Spieltage sind es noch, der Erfolg bei den nun auch rechnerisch abgestiegenen Franken hat die Werkself zurück auf Platz drei gehievt, weil parallel RB Leipzig gegen Union Berlin verlor. Zudem hat auch Verfolger Freiburg beim 3:3 gegen Gladbach Punkte liegen lassen. Leverkusens Vorsprung auf Platz fünf beträgt nun wieder drei Zähler – und das deutlich bessere Torverhältnis.

Es spricht also viel für Azmouns These. Sie dürfte allerdings auch einem gewissen Überschwang geschuldet sein. Denn der Iraner hat in Fürth ein gutes Spiel gemacht, das 2:1 mit einer Mischung aus Instinkt und Glück erzielt, das 3:1 mit einem sehenswerten Außenrist-Pass vorbereitet und als hängende Spitze viele gute Ideen in Bayers Offensive eingebracht. Über sein erstes Tor in der Bundesliga und seine erste Vorlage war er freilich sehr glücklich. „Aber das wichtigste ist, dass wir drei Punkte geholt haben.“ Der Zusammenhalt im durch viele Verletzungen dezimierten Kader sei herausragend, betonte Azmoun. „Alle Spieler helfen sich gegenseitig und wir arbeiten sehr hart, um unser Ziel zu erreichen.“