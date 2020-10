WM-Quali mit Kolumbien : Horror-Verletzung bei Bayer-Neuzugang Arias

Barranquilla Im WM-Qualifikationsspiel mit Kolumbien hat sich Leverkusens neuer Verteidiger Santiago Arias offenbar einen Knöchelbruch zugezogen. Nach einem Zweikampf zeigte sein Fuß in die falsche Richtung. Es droht eine lange Pause.

Die schwere Verletzung passierte schon in der achten Spielminute. Erst am 24. September hatte Bayer den Südamerikaner von Atletico Madrid zunächst für eine Saison auf Leihbasis verpflichtet, der Werksklub besitzt danach eine Kaufoption für den Abwehrspieler.

Zwei weitere Bundesliga-Profis waren bei der Partie dabei. Während Bielefelds Sergio Cordova in der Sturmspitze der Gäste stumpf blieb, verfolgte Kolumbiens Jhon Cordoba von Hertha BSC die komplette Partie am Spielfeldrand. Duvan Zapata (16.) sowie zweimal Luis Muriel (26./45.+3) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse und den 3:0-Sieg Kolumbiens.

Beim Kampf um vier Direkttickets und einen möglichen Platz über den Umweg kontinentale Play-offs war zudem Brasilien gegen Bolivien im Einsatz. Roberto Firmino, heute beim FC Liverpool unter Vertrag, steuerte bei Brasiliens 5:0 (2:0) zwei Treffer bei, der nach dem Champions-League-Triumph von der Isar wieder nach Barcelona zurückgekehrte Philippe Coutinho setzte für den amtierenden Copa-America-Sieger zum Abschluss der Auftaktrunde der südamerikanischen WM-Qualifikation den Schlusspunkt. Schon am Donnerstag waren die Favoriten Argentinien (1:0 gegen Ecuador) und Uruguay (2:1 gegen Chile) siegreich in die Eliminatorias gestartet, die am kommenden Dienstag u.a. mit Brasiliens Auftritt in Peru ihre Fortsetzung finden.