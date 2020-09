Zugang aus Madrid : Arias ist für Bosz ein alter Bekannter

Leverkusens Trainer Peter Bosz freut sich, dass zumindest ein Teil der Bayer-Fans wieder in die Arena kommt. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen empfängt am Samstag RB Leipzig vor 6000 Zuschauern in der BayArena. Für Zugang Santiago Arias findet Trainer Peter Bosz nur lobende Worte - die beiden sind alte Bekannte.

Eigentlich braucht ein Bundesligatrainer ein bisschen Zeit, um neue Spieler in seinem Kader genauer kennenzulernen und sich einen Eindruck über ihre Fähigkeiten zu verschaffen. Im Fall von Santiago Arias und Peter Bosz gilt das nur bedingt, denn der Niederländer kennt den Kolumbianer noch aus der Eredivisie, in der er von 2013 bis 2018 für PSV Eindhoven spielte, ehe er zu Atlético Madrid wechselte, von wo aus er zunächst auf Leihbasis am Donnerstag zu Bayer Leverkusen gewechselt ist – inklusive Kaufoption für etwas unter zehn Millionen Euro.