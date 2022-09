Vier Tore nach der Pause : Leverkusen sammelt einen Punkt in Berlin

Jean-Paul Boetius von Hertha BSC kämpft gegen Leverkusens Jeremie Frimpong (l.) um den Ball. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Hertha BSC und Bayer Leverkusen haben sich nach einer packenden zweiten Halbzeit 2:2 (0:0) getrennt. Für Leverkusen waren Kerem Demirbay und Patrik Schick erfolgreich, auf Seiten der Berliner trafen Suat Serdar und Marco Richter.

In den vergangenen Wochen hatte die Werkself immer wieder neue Wege gefunden, um Spiele zu verlieren. Mal stimmte die Einstellung nicht, ein anderes Mal hinderte sie die schwache Chancenausbeute am Punkten und wenn doch einmal alles zusammenkam, stellte sich das Team von Bayer 04 durch krasse individuelle Aussetzer selbst ein Bein. Bei Hertha BSC war der Werksklub daher fast schon zum Punkten verdammt, um die oberen Plätze in der Tabelle nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Das gelang zumindest teilweise. Nach 90 Minuten stand ein packendes 2:2 (0:0) auf der Anzeigetafel.

Die im Vergleich zur 0:1-Niederlage in der Champions League beim FC Brügge am Mittwoch auf vier Positionen veränderte Werkself erwischte einen nervösen Start. Im Vorwärtsgang leistete sich das Team von Trainer Gerardo Seoane einige Ballverluste und wirkte in den Zweikämpfen nicht ganz bei der Sache. Hertha agierte, Bayer reagierte. Mit zunehmender Spieldauer stabilisierten sich die Rheinländer dann aber und es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe.

Lesen Sie auch Bayers Trainer unter Zugzwang : Der Druck auf Gerardo Seoane wächst

Patrik Schick hatte die erste große Gelegenheit für die Gäste. Den Kopfball des Tschechen parierte Oliver Christensen im Tor der Berliner jedoch mit einem starken Reflex (11.). Auch bei der zweiten gefährlichen Aktion der Leverkusener stand der Däne im Mittelpunkt. Dieses Mal vereitelte er den Rückstand gegen Adam Hlozek, der aus rund elf Metern frei zum Abschluss gekommen war (26.). Kurz vor der Pause zielte dann noch Demirbay nach einem Durchstecker von Moussa Diaby zu hoch (41.).

Auch die von Sandro Schwarz trainierten Hauptstädter hatten rund eine Handvoll guter Gelegenheiten bis zum Seitenwechsel. Beim abgefälschten Versuch von Lucas Tousart war Bayers Torhüter Lukas Hradecky auf seinem Posten (21.) und bei Wilfried Kangas Schuss aus kurzer Distanz rettete der Pfosten aus Bayer-Sicht (37.).

Lesen Sie auch Krise beim Werksklub : Bayer Leverkusen droht, seine Identität zu verlieren

Was die Akteure auf dem Rasen in der ersten Halbzeit verpasst hatten, holten sie in der zweiten Hälfte alsbald nach: das Toreschießen. Kerem Demirbay zirkelte zunächst einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:0 für die Gäste in den Winkel. Dann war aber auch die Hertha an der Reihe. Im Vorfeld des Ausgleichs durch Suat Serdar machte allen voran Edmond Tapsoba keine gute Figur (56.).

Beinahe hätte Schick den Werksklub dann wieder in Führung gebracht. Seinem Abschluss nach etwas mehr als einer Stunde fehlte es aber an Überzeugung und der Ball trudelte am Pfosten vorbei. So war es die Hertha, die als nächstes jubeln durfte. Nach einem Einwurf von Piero Hincapie in der eigenen Hälfte spielte der als Joker gekommene Nadiem Amiri einen völlig verunglückten Pass direkt in die Füße des ebenfalls eingewechselten Marco Richter. Der zögerte nicht lange und setzte den Ball aus 20 Metern unhaltbar ins linke Toreck zur Berliner 2:1-Führung.

Leverkusen schlug aber noch einmal zurück. Nach einer Hereingabe von Robert Andrich ließ Sardar Azmoun den Ball clever durch, so dass Schick unbedrängt zum 2:2 einschieben konnte (79.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei der Berliner Jean-Paul Boetius in einer Szene gleich mehrfach die erneute Berliner Führung verpasste (82.). Eventuell lag dabei auch ein Handspiel von Odilon Kossounou vor, doch der Unparteiische entschied zum Glück für Leverkusen auf Weiterspielen.