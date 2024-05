Bayers Saisonzeugnis 2023/24: die Torhüter Jobsharing bei Hradecky und Kovar funktioniert

Lukas Hradecky Der Rückhalt der besten Abwehr der Liga (24 Gegentore) verbuchte die meisten Zu-Null-Spiele (15), hatte die höchste Paradenquote aller Stammkeeper (76,5 Prozent) und dazu noch mehrere Partien, in denen er überragte. Besonders hervorzuheben sind das 2:2 in München, beide Unentschieden gegen Stuttgart (1:1 und 2:2) und das 3:2 in Leipzig. Aussetzer leistete sich der 34-Jährige kaum. Auf ihn war stets Verlass, auch – und gerade dann – wenn er am meisten gebraucht wurde. Sein einziger Lapsus, der in Erinnerung geblieben ist, unterlief der finnischen Frohnatur beim 3:2-Auswärtssieg in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim. Hoch anzurechnen ist dem seit 2018 unterm Bayer-Kreuz spielenden Kapitän der Werkself, dass er das Jobsharing mit seinem designierten Nachfolger Matej Kovar, der fast alle Partien in den Pokalwettbewerben bestreiten durfte, ohne Murren akzeptierte und stattdessen sein eigenes Leistungsniveau noch einmal anhob. Dass er Meisterschale und Pokal als erster entgegennehmen durfte, war ebenso angemessen wie verdient. Note: 1