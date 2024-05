Bayers Saisonzeugnis 2023/24: die Abwehr Verteidiger mit dem gewissen Extra

Double-Gewinner Bayer 04 konnte sich in der zurückliegenden Saison auf eine stabile Defensive verlassen. Nur 24 Gegentore in der Liga waren einsame Spitze und zudem Klubrekord. Doch auch als Torschützen fielen die Abwehrspieler der Werkself immer wieder auf: 19 von 89 Treffern erzielten nominelle Verteidiger – so viele wie bei keinem anderen Bundesligisten.