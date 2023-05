Im Training verletzt Saison ist für Bellarabi vorzeitig beendet

Leverkusen · Bayer Leverkusens Offensivspieler Karim Bellarabi hat sich im Abschlusstraining vor dem Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League bei der AS Rom verletzt. Er fällt bis zum Ende der Saison aus.

11.05.2023, 16:22 Uhr

Karim Bellarabi beim Schussversuch im Spiel seiner Leverkusener gegen Royale Union Saint-Gilloise. Foto: dpa/Federico Gambarini