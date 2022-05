Torhüter und Außenverteidiger : So sieht das Rückrundenzeugnis für Bayers Profis aus

So sieht das Rückrundenzeugnis für Bayers Profis aus

Leverkusen In Piero Hincapie und Jeremie Frimpong haben zwei Verteidiger von Bayer 04 Leverkusen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison besonders auf sich aufmerksam gemacht.

Hinter der Werkself liegt eine starke zweite Saisonhälfte. 36 Punkte sammelte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane in den 17 Bundesligaspielen nach der Winterpause – und damit mehr als die Konkurrenz aus München und Dortmund. Lediglich Pokalsieger RB Leipzig rangiert in der Rückrundentabelle noch vor Bayer 04, und das auch nur aufgrund des etwas besseren Torverhältnisses. Die gezeigten Leistungen machen sich auch in den jeweiligen Rückrundenzeugnissen der Leverkusener Profis bemerkbar.