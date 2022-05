Abwehr- und Mittelfeldspieler : So sieht das Rückrundenzeugnis für Bayers Profis aus

Leverkusen Mit Jonathan Tah und Edmond Tapsoba konnte sich Bayer 04 Leverkusen auf ein starkes Duo in der Abwehrzentrale verlassen. Charles Aránguiz erlebte einen guten Schlussspurt.

Jonathan Tah Er machte in dieser Saison den erhofften Schritt zum Abwehrchef. Gehörte mit einer Passquote von 91,88 Prozent erneut zu den besten Bundesliga-Profis in dieser Statistik. Auch bei den gewonnenen Kopfballduellen schaffte es der 26-Jährige im Ligavergleich in die Top 10. Sein bestes Rückrundenspiel absolvierte der 1,95-Meter-Hüne beim 5:2-Triumph in Dortmund. Mit zwei Toren und drei Vorlagen sammelte der gebürtige Hamburger zudem so viele Scorerpunkte in einer Spielzeit wie nie zuvor in seiner Karriere. Note: 2



Kerem Demirbay Sammelte fünf Torvorlagen in der Rückrunde, doch die richtig guten Spiele des Mittelfeldspielers lassen sich an einer Hand abzählen. Musste nach seiner Schiedsrichter-Schelte im Anschluss an das 2:0 in Wolfsburg eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen und fehlte im Liga-Endspurt aufgrund einer Zehenverletzung. Alle fünf Partien, in denen der ehemalige Nationalspieler nicht mitwirken konnte, gewann Bayer. Note: 4+



Exequiel Palacios Der Argentinier plagte sich zu Beginn des Jahres mit Rückenproblemen herum, kämpfte sich aber zurück ins Team. Wurde mit zunehmendem Saisonfortschritt immer stärker, überzeugte zunächst zunächst als Joker und durfte im letzten Saisonspiel gegen Freiburg dann auch in der Startelf ran. Sein Tor aus dem Mittelkreis heraus zum Sieg am letzten Spieltag dürfte in keinem Bayer-Saisonrückblick fehlen. Note: 2-



Robert Andrich Knüpfte zunächst nahtlos an seine starke Hinserie an und war maßgeblich an der Siegesserie der Werkself von Mitte Januar bis Mitte Februar beteiligt. Eine Kniereizung setzte den defensiven Mittelfeldmann dann allerdings für einige Wochen außer Gefecht. Unter anderem verpasste der Ex-Unioner das wichtige Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo. Zum Schluss pendelte er sich auf solidem Niveau ein. Note: 2-



Charles Aránguiz Nach einer durchwachsenen Hinserie, in der der Routinier aufgrund von Wadenproblemen wochenlang ausfiel, blieb er in diesem Jahr weitgehend fit und bestritt ab dem 20. Spieltag jede Partie. Der 33-jährige Ex-Kapitän der Werkself überzeugte mit seinen bekannten Stärken und half dabei, mit einem starken Schlussspurt das Ziel – die Qualifikation für die Champions League – zu erreichen. In dieser Verfassung und mit seiner Erfahrung ist er für Bayer weiterhin ein wertvoller Spieler. Note: 2-