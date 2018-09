Bayer 04 Leverkusen: Rudi Völler stärkt Heiko Herrlich

Völler über Trainerdiskussion in Leverkusen

Leverkusen Rudi Völler hat Bayer 04-Trainer Heiko Herrlich nach dem schwachen Saisonstart der Werkself das Vertrauen ausgesprochen. Nun müsse die Mannschaft eine Reaktion zeigen, sagte Völler.

Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler hat seinen Trainer Heiko Herrlich gestärkt. „Wir haben nach zwei Spieltagen sieben Mannschaften, die gar keinen oder erst einen Punkt haben. Und ausgerechnet unser Trainer, der es in der vergangenen Saison erstklassig gemacht hat, steht so in der Kritik?“, sagte Völler dem „Kicker“.