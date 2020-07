Rudi Völler über die Bayern : „Spielen gegen die beste Mannschaft Europas“

Leverkusen Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler im Gespräch über den DFB-Finalgegner Bayern München, Coach Peter Bosz und die Europa League. Die Werkself steht am Samstag erstmals seit 2009 wieder in einem Endspiel.

. . . die Qualitäten des FCB: „Wir spielen am Samstag gegen die aktuell beste Mannschaft in Europa. Beim 2:4 zuletzt in der Liga haben wir miterlebt, wie brutal sie selbst kleinste Fehler ausnutzen. In der Verfassung, die sie in den vergangenen Wochen gezeigt haben, muss bei uns alles funktionieren, um sie zu besiegen. Wir müssen nicht nur an die Grenze, sondern auch darüber hinaus gehen. Die Bayern sind acht Mal in Serie Deutscher Meister geworden. Den Pokal haben sie aber nicht acht Mal hintereinander gewonnen. Sie in einem Spiel zu schlagen, ist immer mal möglich.“