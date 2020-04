Rudi Völler im Interview : „So etwas brennt sich ins Gedächtnis“

Leverkusen Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler im Gespräch über Solidarität im Profifußball, Zukunftspläne und Kai Havertz.

Herr Völler, Sie haben zuletzt 100 „Geistertickets“ der Kickers Offenbach gekauft, um den Verein finanziell zu unterstützen. Was hat Sie zu der Aktion bewegt?

Rudi Völler Schon als Kind bin ich mit meinem Bruder zu den Spielen im Stadion am Bieberer Berg gefahren und habe dann auch meine Karriere beim OFC gestartet. Es gibt viele Regionalligisten, die stark von den Zuschauereinnahmen abhängig sind und unter der aktuellen Situation leiden. Dazu gehört sicher auch Offenbach mit dem dritthöchsten Zuschauerschnitt in der vierten Liga. Als sie mich gebeten haben, Werbung für die Aktion zu machen, war sofort klar, dass ich mich auch finanziell daran beteiligen werde.

Info Völler startete Karriere als Profi in Offenbach Vereine als Spieler TSV 1860 Hanau (nur Jugend), Kickers Offenbach, TSV 1860 München, Werder Bremen, AS Rom, Olympique Marseille, Bayer 04 Leverkusen Vereine als Trainer/Funktionär deutsche Nationalmannschaft, AS Rom, Bayer 04 Leverkusen

Auch mit Bayer 04 haben Sie sich solidarisch gezeigt und gemeinsam mit München, Dortmund und Leipzig 20 Millionen Euro für Vereine zur Verfügung gestellt, die durch die Zwangspause Existenzsorgen haben. Ist die Liga in den vergangenen Wochen näher zusammengerückt als je zuvor?

Völler Bei aller Solidarität, sicherlich einzigartig in Europa, ist natürlich auch wichtig, dass das Geld nur den Klubs zur Verfügung gestellt wird, die unverschuldet in so eine Situation geraten sind. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Vereine unterhalb der zweiten Liga von der Aktion profitieren würden. Ich bin mir aber sicher, dass Christian Seifert und die Deutsche Fußball-Liga die Summe vernünftig verteilen werden.

Wie stark hat Sie der Zusammenhalt in Vereinen, Mannschaften und der Familie sozialisiert?

Völler Ich bin damit aufgewachsen. Zu einer Gruppe zu gehören, die dieselben Ziele verfolgt, bedeutet eben auch, sich an gewisse Regeln zu halten, zu teilen und auf andere Rücksicht zu nehmen. Der Mannschaftssport hat mich gut für das Leben gerüstet – anders als es vielleicht als Einzelsportler gewesen wäre.

Der Profifußball muss sich angesichts steigender Gehälter und immer höherer Ablösesummen oft den Vorwurf gefallen lassen, nur noch Geschäft zu sein und wenig solidarisch zu handeln. Hat der Fußball es mit seiner Gier übertrieben?

Völler Der Markt passt sich immer den Gegebenheiten an. Kommt viel Geld rein, wird viel Geld ausgegeben. Kommt weniger rein, wird weniger ausgegeben. Das ist eine einfache Rechnung. Dass die kommende Transferperiode nun etwas ruhiger wird, ist allen klar. Aber alle hoffen auch darauf, dass es sich in den kommenden Jahren wieder normalisiert.

Ist die Zeit der Ablösen jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke trotzdem erst einmal vorbei?

Völler Die 222 Millionen Euro für Neymar, die Paris an Barcelona überwiesen hat, hätte schon vor einem halben Jahr niemand mehr gezahlt. Der Transfer damals hat aber eine Kettenreaktion ausgelöst. Ohne den Neymar-Verkauf hätte Barcelona auch nie so viel Geld für Ousmane Dembélé oder Philippe Coutinho ausgegeben. Die Ablösesummen werden erst einmal etwas geringer sein, aber das wird sich auch schnell wieder angleichen.

Ihr Verein hat mit Kai Havertz ein Talent unter Vertrag, dem nachgesagt wird, er könnte der erste deutsche Spieler werden, der eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich generiert.

Völler Wir haben ein gutes Verhältnis zu Kai und seinem Berater und sind völlig entspannt. Wir alle wissen, wie die Konstellation ist. Kai ist erst 20 Jahre und hat einen Vertrag bis 2022. Er ist der beste deutsche Spieler der nächsten zehn Jahre und daran wird sich auch nichts ändern. Wir sind froh, dass wir ihn haben – jetzt und vielleicht auch in der nächsten Saison.

Die Pläne, Ihre Karriere als Funktionär vorzeitig zu beenden, haben Sie verworfen und werden definitiv bis 2022 weitermachen. Was war ausschlaggebend dafür?

Völler Ich wollte in der aktuellen Situation einfach für Gewissheit sorgen. Zwei Jahre sind zudem keine lange Zeit. Für die Zukunft sind wir in jedem Fall gut aufgestellt. Mit Fernando Carro ist ein Top-Manager aus der freien Wirtschaft dazugekommen, wir ergänzen uns sehr gut. Simon Rolfes agiert als Sportdirektor extrem innovativ, er hat viele Ideen und auch im Transfergeschäft schon absolute Duftmarken gesetzt. Stefan Kießling könnte am geplanten Sportmanagement-Lehrgang des DFB teilnehmen, um sich zusätzliches Know-how anzueignen. Als Referent der Geschäftsführung bringt er sich schon jetzt in vielen Bereichen sehr gut ein, er kennt unseren Klub in- und auswendig.

Was war der bisher emotionalste Moment als Funktionär unter dem Bayer-Kreuz?

Völler Als wir 2017 mit einer guten Mannschaft beinahe unten reingerutscht wären, haben die Fans unserem Team vor dem entscheidenden Spiel gegen Köln einen bewegenden Empfang beschert. Das war wirklich imposant und in den 80er und 90er Jahren kaum vorstellbar, dass es sowas mal in Leverkusen geben würde. So etwas brennt sich ins Gedächtnis. Sicherlich hat auch der Klassenerhalt 1996 der Fankultur noch einmal einen Schub gegeben und die anschließende Entwicklung des Vereins mit ermöglicht.

Was ist in dieser Saison noch drin für die Werkself?

Völler Im Pokal und der Europa League ist für unsere Mannschaft sicherlich alles möglich. Auch wenn die Spiele womöglich ohne Zuschauer stattfinden müssen. Wir haben alle Chancen, unsere Ziele zu erreichen.

Am Montag werden Sie 60 Jahre. Wie halten Sie sich fit?

Völler Ich habe in den vergangenen Jahren schon gemerkt, dass ich älter geworden bin. Bis vor fünf Jahren konnte ich noch ab und an kicken, das geht wegen meines Knies jetzt nicht mehr so. Jetzt versuche ich, mich mindestens zwei Mal die Woche mit Joggen fitzuhalten. Radfahren ist nicht so mein Ding.

Wie werden Sie Ihren Geburtstag verbringen?