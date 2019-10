Vor Duell bei Atlético Madrid : Rudi Völler schöpft Mut aus der Vergangenheit

Madrid Vor dem Abflug nach Madrid erinnert Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer an die vergangenen Duelle mit dem Gegner der Werkself am Dienstag. „Sie haben sich immer schwer gegen uns getan“, sagt der 59-Jährige.

An den 17. März 2015 erinnert sich kein Fan der Werkself gerne. Bayer 04 spielt im Champions-League-Achtelfinale bei Atlético Madrid. Das Hinspiel hatte die damals von Roger Schmidt trainierte Mannschaft 1:0 gewonnen, nach 120 Minuten im Estadio Vicente Calderon hat der spanische Meister jedoch ausgeglichen. Es geht ins Elfmeterschießen. Hakan Calhanoglu, Ömer Toprak und Stefan Kießling vergeben vom Punkt – und Leverkusen muss die Heimreise als Verlierer antreten. Es ist ein weiteres bitteres Kapitel der an Dramen nicht armen Europapokalhistorie des Werksklubs.

Am frühen Dienstagabend (18.55 Uhr) geht es für die Werkself eigentlich nur noch darum, den Einzug in die K.o.-Runde als weiterhin denkbares Szenario zu erhalten – und zu beweisen, dass die Champions League nicht doch eine Nummer zu groß für Bayer ist. Die Ausgangslage ist nach den Niederlagen gegen Lokomotive Moskau (1:2) sowie Juventus Turin (0:3) mindestens schwierig. „Natürlich wissen wir, dass wir nach zwei Spielen noch keinen Punkt haben und in einer gewissen Drucksituation sind“, sagt Völler, der gleichzeitig daran erinnert, dass auch nach der Partie in Madrid noch neun Punkte in Gruppe D zu vergeben sind.

Auf keinen Fall darf sich die Mannschaft von Trainer Peter Bosz, der nun im neunten Versuch endlich seinen ersten Sieg in der Königsklasse verbuchen will, einen Auftritt wie zuletzt in Frankfurt leisten. Bei der 0:3-Niederlage am Freitag agierte Leverkusen in der ersten halben Stunde erschreckend schwach und ließ sich von der Eintracht in jeder Hinsicht den Schneid abkaufen.