Wichtiger Sieg für Bayer 04 in Stuttgart : Völler lobt Havertz für Umgang mit Spuck-Attacke

Der Stuttgarter Santiago Ascacibar (l.) sieht Rot, nachdem er Kai Havertz (r.) angespuckt hat. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart Der knappe Sieg in Stuttgart hat Leverkusens Negativtrend gestoppt. Den Tiefpunkt der Partie lieferte aber Santiago Ascacibar, der Kai Havertz kurz vor dem Schlusspfiff anspuckte – eine Erfahrung, die auch Bayers Sportgeschäftsführer bei der WM 1990 gemacht hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorian Audersch

Das Spiel lag in den letzten Zügen, als Santiago Ascacibar die Sicherungen durchbrannten. Nach einer eigentlich nicht erwähnenswerten Szene bespuckte der Stuttgarter seinen Gegenspieler Kai Havertz, langte dem 19-Jährigen ins Gesicht und sah dafür völlig zurecht die Rote Karte. Das und die folgende Rudelbildung war der emotionale Schlusspunkt einer hitzigen Schlussphase, die trotz aller Bemühungen des VfB mit einem 1:0-Sieg für die Werkself endete.

Es war ein extrem wichtiges Erfolgserlebnis für Leverkusen an Rudi Völlers 59. Geburtstag. Entsprechend erleichtert zeigte sich der Sportgeschäftsführer von Bayer 04 nach den 90 umkämpften Minuten in Stuttgart. „Das ist gut für die Tabelle, unser Selbstvertrauen und schärft die Sinne für das Spiel gegen Nürnberg am kommenden Samstag“, sagte der Weltmeister von 1990, der selbst einst Opfer einer inzwischen beinahe schon legendären Spuck-Attacke wurde.

Foto: dpa/Marijan Murat 13 Bilder Stuttgart - Bayer: die Werkself in der Einzelkritik.

Die Szene, in der sein niederländischer Gegenspieler Frank Rijkaard bei der WM in Italien Völler in die Haare spuckte, hat sich längst in das kollektive Gedächtnis des Weltfußballs eingebrannt. „So was macht man nicht. Ich habe mit Kai gesprochen und ihm erklärt, wie das damals bei mir war. Er ist ein Spieler, der in den kommenden Jahren noch sehr oft provoziert werden wird. Dass er nicht die Nerven verloren hat, ist das Wichtigste“, sagte der 59-Jährige.

Das gilt auch für den Elfmeter, den der 19-Jährige in seinem 100. Pflichtspiel für Bayer 04 mit bemerkenswerter Sicherheit zum Endstand verwertete (64.). Das nötigte auch Trainer Peter Bosz ein Sonderlob ab: „Er ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der aber auch noch viel lernen muss“, betonte der Niederländer. „Ich habe mit 36 Jahren mit Fußball aufgehört, aber da war ich noch nicht so ruhig bei einem Elfmeter."

Foto: dpa/Marijan Murat 20 Bilder Stuttgart - Bayer: die Bilder des Spiels.

Für den 55-Jährigen war der Sieg extrem wichtig. Zuvor hatte seine Mannschaft teils spektakulär, teils desolat drei Mal in Folge verloren und 4:11 Tore kassiert. Insofern ist die defensive Stabilität und das erkämpfte Erfolgserlebnis gegen die Schwaben als Fortschritt zu werten. „Es war nicht einfach für uns, aber wir haben es gut gemacht. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für uns“, sagte Bosz, der mit seinem Team im Rennen um einen Europa-League-Platz wieder voll mitmischt.