Täglich grüßt das Last-Minute-Tor Andrich verlängert den Bayer-Wahnsinn

Auch der Doppelschlag von Chris Führich (47.) und Deniz Undav (56.) brachte die Gastgeber nicht davon ab. Stattdessen erzielte Amine Adli den Anschlusstreffer (62.) und die Zuschauer in der ausverkauften BayArena stellten sich nur halbironisch auf die nächste Eskalation in der Nachspielzeit ein – täglich grüßt das Last-Minute-Tor. „Ich glaube, man hat gesehen, warum beide Mannschaften immer wieder Lob aus Deutschland und wahrscheinlich auch international bekommen“, beschrieb der Torschütze zum 2:2 den Verlauf der Partie. „Es war ein Spiel auf hohem Niveau, beide Seiten hatten ihre Phasen.“ In der ersten Halbzeit sei Bayer besser im Spiel gewesen, in der zweiten habe die Werkself „den Anfang ein bisschen verschlafen, früh das 0:1 gekriegt und dann das 0:2 dann direkt hinterher. Wir haben ein bisschen gebraucht, aber danach hat man wieder gesehen, was in uns steckt, und dass wir die Serie, ungeschlagen zu bleiben, durchziehen wollen.“