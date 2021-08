Bayers Neuer im Gespräch : Andrich: „Es war überhaupt nichts fix“

Leverkusen Der Acht-Millionen-Euro-Zugang aus Berlin will in Leverkusen mit seiner Mentalität vorangehen. Dass er nur wegen des sich anbahnenden Wechsels unters Bayer-Kreuz auf einen Einsatz zum Ligastart verzichtet hat, stimme nicht, sagt er.

Das 1:1 zwischen Union Berlin und Bayer 04 hat sich Robert Andrich noch als Spieler der Köpenicker angeschaut. Seit Montag ist er als Profi beim Werksklub angestellt, Dienstag folgte sein erstes Training mit der Mannschaft. In einer Medienrunde am Donnerstag hat sich der 26-jährige Mittelfeldspieler nun über seinen Wechsel, Karrierepläne und die Rückkennummer 8 geäußert. Andrich über. . .

. . .seinen ersten Eindruck von Klub und Team: „Die ersten Tage waren sehr positiv. Natürlich muss man sich am Anfang immer viele neue Namen und Gesichter merken, aber das ist normal. Ich bin sehr gut aufgenommen worden, auch das Training ist gut. Mitchell Weiser kenne ich noch aus den Spielen in der Jugend gegen ihn und aus der U-Nationalmannschaft. Und natürlich Joel Pohjanpalo aus seiner Zeit bei Union.“

Info Als Spieler für Hertha und Union Berlin aktiv Bisherige Profi-Klubs Hertha BSC, Dynamo Dresden, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Heidenheim, Union Berlin, Bayer 04 (seit 2021) Kartenbilanz 16 Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte in 59 Bundesligaeinsätzen für Union Berlin

. . .Unterschiede zwischen Gerardo Seoane und Urs Fischer: „Ich habe erst drei Einheiten mit der Mannschaft absolviert, da ist es schwierig, schon einen Vergleich zu ziehen. Der Trainer kommuniziert gut und versucht, die Spieler zusammenzubringen. Mit den vielen verschiedenen Sprachen ist das nicht einfach, aber in der Hinsicht ist er ja ziemlich bewandert. Natürlich ist die individuelle Qualität der Spieler in Leverkusen noch einmal eine andere als bei Union, das merkt man schon. “

. . .seinen Tribünenplatz beim 1:1 am Samstag: „Es war noch überhaupt nichts fix. Dass ich nicht gespielt habe, hatte mit dem Transfer nicht unbedingt etwas zu tun. Aus dem Pokalspiel hatte ich noch ein paar Adduktorenprobleme. Dass wir gegen Leverkusen gespielt und Gespräche mit dem Klub geführt wurden, hat nur ein wenig mitgespielt. Es war insgesamt eine sehr schwierige Situation für mich, aber auch für beide Vereine. Egal, welche Entscheidung wir getroffen hätten – es wäre wohl immer die falsche gewesen. Dass es am Ende so schnell gegangen ist, damit hatte ich auch nicht mit gerechnet.“

. . .seinen Fünf-Jahres-Vertrag beim Werksklub: „Ich beschwere mich nicht. Anfangs ging es um vier Jahre, dann hat es sich in diese Richtung entwickelt. Es zeigt, dass ein gewisses Vertrauen in mich gesetzt wird.“

. . .die Tatsache, dass er die Nummer 8 von Lars Bender übernimmt: „Natürlich schaut man, welcher Spieler die Nummer vor einem getragen hat. Ich weiß, dass Lars Bender hier eine unfassbare Karriere hingelegt hat, aber versuche jetzt nicht, mir deswegen selbst einen Riesendruck zu machen. Die 8 passt ganz einfach zu der Position, auf der ich spiele: im Zentrum, mal offensiver, mal defensiver. Ich versuche, die Nummer mit meiner Art und Weise aufzufüllen und hoffe, dass mir das gut gelingt.“

. . .die Qualitäten, die er mitbringt: „Das Thema Mentalität spielt sicher eine Rolle. Dass ich auf dem Platz ein ‚Rowdy’ oder eine ‚Dreckssau’ sein kann, wurde mir bisweilen auch schon negativ ausgelegt. Im ersten Jahr bei Union habe ich viele Gelbe Karten gesehen, in der letzten Saison waren es schon weniger. Ich glaube, dass ich der Mannschaft mit meiner Art sehr weiterhelfen kann. Ich versuche schon, alle in ein Boot zu holen. Da gibt’s sicher Verbesserungspotenzial, aber das bekommen wir hin.“

. . .seine Karrierepläne: „Ich hatte schon immer das Ziel, Bundesligaspieler zu werden. Die Zeit in Dresden war nicht ganz einfach für mich – zwar aufzusteigen, aber trotzdem wieder in die Dritte Liga zu wechseln. . . Da hatte ich schon ein paar schlechte Gedanken. Das Ziel Bundesliga habe ich dann mit ein paar Umwegen, die mir am Ende doch gutgetan haben, relativ schnell erreicht. Als ich dann in der ersten Liga angekommen war, habe ich gemerkt, dass ich doch etwas mehr kann, als nur mitzuspielen. Innerhalb dieser Liga dann den nächsten Schritt zu machen, war für mich nur logisch.“

. . .seine Gedanken, als er vom Interesse von Leverkusen gehört hat: „Natürlich hat es mich gefreut. Als Spieler macht man sich Gedanken, wohin einen die Karriere noch führen kann. Da schaut man sich schon die Situationen bei den Klubs an, inwiefern die Positionen ausgefüllt sind, welche Spieler da sind, wie alt sie sind sind und wie deren Vertragssituation aussieht. Leverkusen war mir da schon immer symphatisch, mit dem erfolgreichen Offensivfußball, den sie spielen. Daher war ich relativ früh Feuer und Flamme.“